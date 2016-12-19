Обзор многофункционального устройства Canon PIXMA TS9040

Устройство "всё-в-одном" Canon PIXMA TS9040 великолепно справляется как с черно-белой печатью, так и с цветными фотопечатью, сканированием и копированием. При этом модель снабжена широкими возможностями работы с мобильными устройствами и социальными сетями.

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Canon PIXMA TS9040 является многофункциональным устройством, совмещающим под одним элегантным корпусом цветной фотопринтер, сканер и копировальный аппарат. Небольшое, компактное устройство PIXMATS9040 имеет габариты: 372x324x140 мм. При весе около 7 кг , его можно разместить в любом месте вашего дома, и при желании переместить в другое, более удобное. Для управления Canon PIXMA TS9040 имеет пятидюймовый сенсорный экран, диагональю 12,6 см. С экрана устройства можно печатать напрямую изFacebook, Instragram, других социальных сетей и облачных ресурсов, и даже сохранять в них отсканированные изображения. Устройство имеет два лотка для подачи бумаги, передний куда можно поместить до 100 листов обычной бумаги и задний, рассчитанный на 20 листов плотной фотобумаги, для печати фотографий. А еще устройство может печать на дисках CD, DVD или Blu-Ray. Качество отпечатков, созданных с помощью PIXMA TS9040 великолепное, что позволяет оформить интерьер и создать галерею своих фоторабот

Технические характеристики принтера следующие: скорость черно-белой печати — приблизительно 15 изображений в минуту, скорость цветной печати – приблизительно 10 изображений в минуту. Возможна автоматическая двусторонняя печать. Фотографию размером 10x15 см без полей принтер выведет примерно за 21 секунду. Допускается и прямая печать на дисках, для чего в комплекте прилагается специальное программное обеспечение. Для печати используются шесть отдельных чернильниц (PGBK, BK, C, M, Y, GY). Картриджи Canon XL повышенной емкости позволят сэкономить до 30% на стоимости каждого отпечатка в сравнении со стандартными аналогичными моделями. При этом можно менять только те чернила, которые закончились, а не все сразу, даже если остальные еще заполнены. Разрешение при печати может достигать 9600x2400 точек на дюйм. Поддерживаются самые разнообразные типы бумаги, включая профессиональную, глянцевую, полуглянцевую и матовую фотобумагу, а также бумагу для печати с высоким разрешением. Разумеется, это должна быть оригинальная фото- бумага Canon.

Технология печати — фирменные печатающие головки Canon FINE и система из шести раздельных чернильниц. Сканер у Canon PIXMA TS9040 установлен планшетный с датчиком CIS, созданный для сканирования фотографий и документов. Оптическое разрешение может достигать значения 2400x4800 точек на дюйм. Глубина сканирования на входе — 48 бит, а на выходе — 24 бит. Скорость сканирования документа формата A4 — примерно 14 секунд.

Копировальный аппарат тоже неплох. Скорость цветного копирования происходит примерно за 19 секунд (sFCOT). Копирование допускается без полей, двустороннее, со стиранием рамки, также можно копировать 2 и 4 листа на одной странице. Можно копировать этикетки на диск либо удостоверение личности. Поддерживается копирование с увеличением 25–400% (с шагом в 1%).

Большой сенсорный экран дает возможность реализовывать различные функции многофункционального устройства, причем не только базовые функции печати и сканирования, но также печать фотографий с карты памяти microSD.





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